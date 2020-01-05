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’ta ’ye ikinci saldırı

Irak’ın başkenti ’ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu yakınlarına 4 füze düştü.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.1.2020 00:15 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 00:21
Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye ikinci saldırı

Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra, hükümet konaklarının da bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 adet Katyuşa füzesi düştüğünü belirtti. Saldırıda, 3 sivilin evlerine füze düşmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından ABD Büyükelçiliği'nden siren sesleri geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump talimat verdi, İranlı general Kasım Süleymani Bağdat'ta öldürüldü


Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda perşembe günü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi üzerine İran, intikam yemini etmişti.

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Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye ikinci saldırı
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