Cehennemden kaçış

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya'daeylül ayından bu yana ormanlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. 5 milyon hektar civarında alan ve iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu. Sidney Üniversitesi uzmanlarının hesaplamalarına göre ise yangın felaketinde ayrıca 8 bini koala olmak üzere 480 milyon hayvan da telef oldu. Yerel yetkililer, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların tetiklediği yangınların bir süre daha etkisini sürdürmesini bekliyor.