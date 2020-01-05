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Cehennemden kaçış

Orman yangınlarıyla mücadele eden ’da sahillere sığınan 4 bin kişinin donanma gemileriyle tahliyesine başlandı

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Cehennemden kaçış
Avustralya'da eylül ayından bu yana ormanlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. 5 milyon hektar civarında alan ve iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu. Sidney Üniversitesi uzmanlarının hesaplamalarına göre ise yangın felaketinde ayrıca 8 bini koala olmak üzere 480 milyon hayvan da telef oldu. Yerel yetkililer, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların tetiklediği yangınların bir süre daha etkisini sürdürmesini bekliyor.
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Cehennemden kaçış
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