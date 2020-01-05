İranlı General Kasım Süleymani kimdir, neden öldürüldü? Kasım Süleymani kaç yaşında, nasıl öldü?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla öldürülen Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı olarak görev yapıyordu. Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar ile Suriye İç Savaşı'nda da sık sık görüntülenen İranlı General, yurt dışı operasyonlar konusunda tam yetkiliydi. Durum böyle olunca da, Kasım Süleymani'nin hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldürüldü? İşte, bazı bilgiler...

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Yoksul köylü bir ailenin çocuğu olarak 11 Mart 1957'de Rabor'da doğdu. Gençliğinde, Kirman'a taşındı ve babasının borçlarını ödemeye yardımcı olmak için inşaat işçisi olarak çalıştı. 1975 yılında Kirman Su Örgütü için bir yüklenici olarak çalışmaya başladı. Çalışmadığı zamanlarda jimnastik ağırlık kaldırma gibi sporlarla uğraşırdı. Ayrıca Ayetullah Humeyni'nin himayesindeki Hüccet Kamyab adında yerel bir vaizin vaazlarına dinlemeye giderek zamanını geçirirdi.

ASKERİ KARİYERİ

Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. İran-Irak Savaşı'nda görev aldıktan sonra Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu. 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar ise, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görev yaptı. Askeri kariyerinde Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadının liderlerinden biri olan Süleymani, Suriye İç Savaşı'nda Suriye Hükûmeti ve Beşşar Esad'ı destekleyen çatışmalarda ve 2015'te Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında rol oynadı.

KASIM SÜLEYMANİ NEDEN, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Süleymani, 3 Ocak 2020'de, uçakla geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uğradığı bombalı saldırıda öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani'nin daha önce gerçekleşmiş, Bağdat'daki ABD elçiliğinin İran destekli Kataib Hizbullah militanları ve Haşdi Şabi destekçileri tarafından saldırılmasına onay veren yetkili olduğunu belirten ve gelecekte Amerikan diplomat ve askeri personele karşı gerçekleşecek saldırıların önlenmesi için bu saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan bir bildiri yayınladı.