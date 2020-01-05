Hasan Ruhani: Sonuçlarını görecekler!

KONSEYİ'NDEN

BAHREYN

KONGRESİ'NDEN

TRUMP'I

İRAN

İran, ABD'nin suikastle öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yasını tutuyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Süleymani'nin ailesinin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani, Süleymani'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi. ABD'nin büyük bir hata yaptığını belirten Ruhani, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değiller. Bugün değil ama ilerleyen zamanda sonuçlarını görecekler" dedi.İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani'nin kızı, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "Babamın intikamını kim alacak? diye sordu. Ruhani'nin de cevap olarak "Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin" dediği görüldü. Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr da Süleymani'nin ailesinin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. İran devlet televizyonu, Sadr'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Sadr, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından komutasındaki Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'nı teyakkuz halinde olmaya çağırmıştı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de önceki gün Süleymani'nin evini ziyaret etmişti.Öte yandan Irak'ın Başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına iki füze atıldı. Salahaddin vilayetinde de ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.Bu arada Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldı. Irak Meclisi bugün olağanüstü toplanarak ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını görüşecek.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kasım Süleymani için yapılan cenaze töreni ABD karşıtı dev mitinge dönüştü. Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin de katıldığı törenlerde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı, Trump karşıtı sloganlar atıldıABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis ile diğer 8 kişi için Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi. Süleymani ve Mühendis için dün Bağdat'ta cenaze töreni de düzenlendi. Cenaze alayından "Amerika'ya ve İsrail'e ölüm" sloganları yükseldi. Törene katılanlar arasında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de vardı. Iraklılar, sabah saatlerinden itibaren Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başladı. Cenaze töreninde sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Daha sonra cenazeler Kerbela kentine götürüldü. Buradaki törene de binlerce kişi katıldı. Mühendis'in cenazesi dün Necef'te toprağa verildi. Süleymani ise bugün Tahran'da yapılacak törenin ardından memleketi Kirman'da defnedilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.SABAHİran'ınBirleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak " ifadelerini kullanırken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran'ın misillemede bulunması çok kötü bir karar olur" dedi.IrakUlusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanarak Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" belirtildi.Ürdün Havayolları ve Bahreyn Havayolları, Bağdat'a uçuşlarını ikinci bir talimata kadar durdurduğunu açıkladı.ABDKongresi'nin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'ne, "Kongre'nin izni olmadan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" bir tasarı sunuldu. Söz konusu tasarılarda, Donald Trump yönetimine tepki gösterildi. İran ile olası bir savaşın sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı uyarısı yapıldı.İranDevrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümü üzerine yaşanan öfke gazete manşetlerine yansıdı. Gazetelerinin çoğu 'İntikam' manşetleriyle çıktı. Olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendiren gazetelerde ABD'ye duyulan öfke açıkça dile getirildi. İşte ülkedeki bazı gazetelerin manşetleri: Afitab Gazetesi: 'İntikam Yakındır'. Keyhan Gazetesi: 'İntikam!". Saday-ı Islahat: 'İran'ın Mesajı: İntikam!'. İbtikar: 'Süper Kahramana Terör'Irak'ınbaşkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlendi. Taci bölgesinde gerçekleşen saldırıda araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Saldırının Haşdi Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.