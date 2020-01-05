Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Burkina Faso'nun Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinde öğrencileri taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı mayının patlaması sonucu yaşamını yitirenler için ülkeye başsağlığı dileyerek terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünkü terör saldırısında 7'si öğrenci 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 19 kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Burkina Faso'nun Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou vilayetinde öğrencileri taşıyan otobüs, Donkou ve Dagale köyleri arasında yola döşenmiş el yapımı mayının üzerinden geçmiş, patlamada yolculardan 14'ü hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona erecek olağanüstü hal (OHAL) terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.