Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Darbeci Hafter, 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

Darbeci Hafter, 30 öğrencinin öldüğü saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri , ülke içinden ve dışından gelen tepkiler üzerine başkent Trablus'ta çoğunluğunu 18-25 yaşlarında gençlerin oluşturduğu 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.1.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 14:01
Darbeci Hafter, 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ'ın eylemi olduğunu" ileri sürdü.

Mismari, "DEAŞ, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütleri, ülkenin sınırlarını koruyacak profesyonel bir güvenlik gücüne tahammül edemez. Başkentteki askeri okula da bu nedenle saldırdılar." dedi.

Hafter destekçisi yabancı uçakların okul bahçesindeki öğrencileri bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı!

Buna karşın saldırının yapıldığı akşam yerel bir televizyona konuşan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğrencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

Hafter'e ait savaş uçakları askeri okula saldırdı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de aynı şekilde bugünkü açıklamasında, bu saldırının "(Hafter'in liderlik ettiği) Libya Ulusal Ordusuyla bağlantılı güçler" tarafından düzenlendiğini belirtmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Darbeci Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği kandı saldırı anı kamerada!

BM Libya Özel Misyonundan Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbeci Hafter, 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN