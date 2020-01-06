İdlib’den 3 haftada 300 bin sivil kaçtı

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SUrıye'de rejimin saldırıları nedeniyle İdlib bölgesinden göç edenlerin sayısı 300 bini geçti. BM Sözcülüğü'nün açıklamasına göre, 12 Aralık'tan bu yana yerlerinden edilenlerin yarıdan fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de rejimin dün İdlib'in Ariha bölgesindeki bir yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında 8 sivil ölürken, 20'den fazla sivil yaralandı. Açıklamada, masum sivilleri hedef alan saldırının insanlık dışı olduğu vurgulandı.