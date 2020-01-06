Robot köpeklere özel kafe

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da açılan bir kafe ilginç bir uygulama başlattı. "Penguin Cafe" adlı sıra dışı mekan, robotik köpekler ve sahiplerine hizmet vermeye başladı. "Aibo World" olarak anılan etkinlik düzenletyen kafe, robot köpeklerle sahiplerinin güzel vakit geçirmesini sağlıyor. Her pazar sabahı servis açılmadan önce gerçekleştirilen etkinlikte köpek sahipleri, robot köpekleriyle oynuyor, onları renkli kıyafetler giydiriyor ve doğum günlerini kutlayabiliyor. Ülkede, Sony tarafından geliştirilen Aibo adlı robotik köpek sahiplenmek oldukça popüler. Sensörlerle donatılan Aibo, sahibiyle duygusal bağ kurabiliyor. DIŞ HABERLER