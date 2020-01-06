Rump’tan Körfez’e yığınak

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ABD-İran gerilimi tırmanırken Amfibi gemisininin üzerindeki 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile birlikte Ortadoğu'ya yönlendirildiği öne sürüldü. Amerikan medyasında, ABD Donanmasına bağlı "USS Bataan" Amfibi gemisinin Afrika'da bir eğitim tatbikatını erteleyip Ortadoğu'ya yönlendirildiği bildirildi. İngiltere donanmasına ait iki geminin de Hürmüz Boğazı'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği açıklandı. ABD Donanması, aralık ayında 2 bin 100 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için yola çıkan ve önceki hafta Fas açıklarına ulaşan USS Bataan gemisinin güzergahını belirtmekten kaçındı.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu. Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi. Twitter'dan İran'a tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıkladı. Trump, "Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" derken, pazar günü ardarda yaptığı açıklamalardan başka birindeyse, "ABD, askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz " dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "Vekil güçler kullanarak ülkenizde barış ve güven içinde oturamazsınız. 'Tam da buna sebep olan ve İran hükümeti adına karar verici isimleri vuracağız.' dedik. Bu konuda ciddiyiz ve gereken tüm adımları atacağız." açıklamasında bulundu. İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığını söylerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kirman eyaleti komutanı Ebu Hamza ise çok sayıda Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını bildirdi. "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta" diyen Ebu Hamza, Tel Aviv dahil olmak üzere ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu da belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söyledi. Öte yandan İran hükumetinden yapılan yazılı açıklamada Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.IRAK Meclisi, oy çokluğuyla, ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararı aldı. Meclis açıklamasında, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi. Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, ülkesinin Irak'taki hava saldıralırı nedeniyle Dışişler Bakanlığı'na çağrıldı. Saldırıların Irak'ın egemenliğinin açık ihlali olduğu belirtildi. Sadr Harketi'nin lideri Mukteda es-Sadr da ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi. Bu arada ABD ve Kenya ordusu tarafından kullanılan Kenya-Somali sınırı yakınındaki Simba Kampı da Eş Şebab örgütünün hedefi oldu. Saldırıda bazı uçak ve helikopterler zarar gördü. Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, "ABD'ye ölüm" sloganıyla intikam yemini etti. Süleymani'nin cenazesi, daha sonra Kirman'a gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU