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’da kaçak sigaraya 6 gözaltı

’da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 7 bin 583 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:50

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Akçakale ilçesinde 6 TIR'da kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan TIR'larda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 TIR sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Şanlıurfa’da kaçak sigaraya 6 gözaltı
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