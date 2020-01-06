Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Yine İdlib… Yine gözyaşı…. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

Yine … Yine gözyaşı…. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

’de rejim ve Rus savaş uçaklarının dün yine ’i bombalamış; hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş; 20’den fazla kişi de yaralanmıştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.1.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 11:57

lkede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler dünkü saldırı sonrası kaydettikleri görüntüleri yayınladı. Ekiplerin baretlerindeki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde saldırılar sonrası insanlara yardıma koştukları, saldırıya uğrayan bölgedeki evlerin enkaza görülüyor.

YÜREK DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Görüntülerde bölgede çalışan kadın kurtarma görevlisinin, ağır yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdüğü ancak çocuğun kurtarılamaması sonrası gözyaşlarına boğulduğu anın görüntüleri ise yürekleri dağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yine İdlib… Yine gözyaşı…. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN