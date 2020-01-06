Yine İdlib… Yine gözyaşı…. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

lkede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler dünkü saldırı sonrası kaydettikleri görüntüleri yayınladı. Ekiplerin baretlerindeki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde saldırılar sonrası insanlara yardıma koştukları, saldırıya uğrayan bölgedeki evlerin enkaza görülüyor.
YÜREK DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ
Görüntülerde bölgede çalışan kadın kurtarma görevlisinin, ağır yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdüğü ancak çocuğun kurtarılamaması sonrası gözyaşlarına boğulduğu anın görüntüleri ise yürekleri dağladı.