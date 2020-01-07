ABD Savunma Bakanı Esper: Irak’tan ayrılmıyoruz

Toplantıda gazetecilerin, ABD'nin Irak'tan ayrılacağına yönelik bir mektubun olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Esper; "Irak'tan ayrılmamıza yönelik alınmış bir karar yok. Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz" diye yanıt verdi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını değerlendiren Milley, Süleymani'nin hazırlığını yaptığı saldırılara ilişkin istihbarat verilerini incelediklerini belirterek, "O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi ve çerçevesi bakımından oldukça netti" dedi.