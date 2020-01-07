Almanya'dan 'Kasım Süleymani' suikasti sonrası flaş Irak kararı

Almanya Savuma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass yaptıkları açıklamada, Bağdat ve Taci'de bulunan Alman askerlerinin sayısının "azaltılabileceğini" söyledi. 2 bakan, Alman askerlerin Iraklı askerleri eğittiği programın devam etmesi için Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın Irak'ta yaklaşık 120 askeri bulunurken, askerlerin çoğu ise Bağdat ve Taci bölgeleri dışında bulunuyor. Kramp-Karrenbauer ve Mass yaptıkları açıklamada, özellikle bu 2 bölgedeki Alman askerinin Kuveyt ve Ürdün'e kaydırılabileceğini ifade etti.

Almanya yaşanan gelişmeler sonrası Bağdat ve Taci askeri üslerinde bulunan askerlerine, "üsleri terk etmeme" emri vermişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.