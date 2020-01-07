Bin 283 göçmenin mezarı Akdeniz

BUGÜN NELER OLDU

Ülkelerindeki çatışmalar ya da zor hayat şartlarından kaçarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan birçok göçmenin umut yolculuğu geçen yıl da ölümle sona erdi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2019'da bin 283 kişinin Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu rakamın bir önceki yıla kıyasla yaklaşık bin kişi azaldığı (2018'te 2 bin 299'du) ve toplamda bu güzergâhta 2014'ten itibaren 19 bin 164 göçmenin Avrupa'ya ulaşmak isterken can verdiği kaydedilen raporda, 6 yılda 110 bin 699 kayıt dışı göçmenin kıtaya deniz yoluyla ulaştığı ifade edildi. Brussels Times'ın haberine göre eldeki veriler, Kuzey Afrika ve İtalya arasında uzanan Orta Akdeniz Güzergâhı'nın (CMR) en ölümcül rota olduğunu gösterdi. IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana 34 bin 532 kişi yaşamını yitirdi, bu kayıplardan 3 bin 368'i 2019'da yaşandı.