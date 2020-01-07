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’un eşi için tutuklama emri!

'da yargılanmayı beklerken Aralık ayının sonunda 'a kaçan eski 'su 'u eşi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:04
Carlos Ghosn’un eşi Carole Ghosn için tutuklama emri!

Japonya'da, eski Nissan CEO'sunun eşi Carole Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı.

Tokyo Savcılığı, eşiyle birlikte Lübnan'da olan Carole Ghosn'u, Nisan ayındaki duruşmada mahkemeye yalan ifade vermekle suçladı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Lübnan, Brezilya ve Fransa vatandaşı Ghosn için geçen hafta kırmızı bülten çıkarmıştı. Japonya ile Lübnan arasında ise suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.

Pasaportlarını avukatlarına teslim eden ve İstanbul'a inen özel bir uçakla sahte belgeler kullanarak kaçtığı belirtilen Ghosn, "Adaletten değil, adaletsizlikten kaçtım" demişti.

Nissan'dan Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili ilk açıklama geldi!

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Carlos Ghosn’un eşi Carole Ghosn için tutuklama emri!
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