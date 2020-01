Guaido ‘paralel seçim’ ile başkan oldu

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela'da muhalif milletvekili Luis Parra'nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclis'teki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, parlamento dışı oylamada Juan Guaido'yu yeniden AN başkanlığına getirdi. ABD ve batının desteği ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski AN Başkanı Guaido ve destekçisi bazı milletvekilleri, kaybettikleri parlamento seçimlerinin ardından alternatif seçim düzenlemek için muhalif El Nacional gazetesinin merkezinde toplandı. Başka aday olmadan yapılan 'paralel seçimi' 100 oyla Guaido kazandı.