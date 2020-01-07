Son dakika haberi: İran'dan ABD'ye '13 intikam senaryosu'
Edinilen son dakika haberine göre; İran, ABD'ye karşı 13 intikam senaryosunun hazır olduğunu duyurdu. İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra intikam yemini eden İran, Amerika Birleşik Devletlerine karşı intikam senaryolarını devreye sokacağını duyurdu. Bilindiği gibi Trump, Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Twitter'da ABD bayrağı paylaşmıştı.
Giriş Tarihi: 7.1.2020 11:51Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 11:51
Reuters'ın Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, İranlı üst düzey br güvenlik yetkilisi İran'ın 13 'intikam senaryosu' üzerinde çalıştığını söyledi.