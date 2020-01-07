İstanbul Jandarması uyuşturucuya geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yeni gelişme yaşandı.



JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Torbacı Aziz isimli bir şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi yasadışı yollardan yurda sokarak, İstanbul Zeytinburnu bölgesine getirip bir sitede depoladığı, buradan ticari taksi kullanarak, farklı ilçelerdeki torbacılara dağıtım yapan şahıslara verdiği bilgisi üzerine Jandarma harekete geçti.

Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahsın kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladığı site tespit edilerek çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.T.'nin fiziki takibi esnasında belirlediği muhtemel noktalara ekipler yerleştirdi. Adım adım takibine devam edilen A.T.'nin Küçükçekmece'de uğradığı adrese ticari bir taksinin geldiği, A.T.'nin ise yaya olarak gelip siteye giriş yaptığı tespit edildi.

Kısa süre sonra, A.T.'nin elinde beyaz bir poşetle binadan çıkarak ticari taksiye doğdu yöneldiği esnada Jandarma ekiplerince şühpeli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin elinde bulunan beyaz torbada yapılan kontrolde; 10 kilo uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi. Şüphelinin ikamet adresinde de arama yapan ekipler 75 kilo Scunk daha buldu.

Şüpheli A.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya sürüyor.