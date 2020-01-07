İşte Kasım Süleymani'nin son saatleri! ABD ajanlarından 36 saatlik takip

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'da cuma sabahı drone ile düzenlenen saldırı sonucu öldürülen İran'ın en güçlü ikinci ismi Kasım Süleymani'nin, suikastten önceki son saatlerinin detayları ortaya çıktı. Middle East Eye sitesinde yer alan detayalar şu şekilde oldu: Suriye merkezli Cham Wings Havayolları'na ait uçaktan inen Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta tanıdık yüzler karşılamıştı. Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis ile buluşan Süleymani, ufak çaplı bir karşılamanın ardından kendilerini bekleyen iki araca geçti. Süleymani, Irak'a gittiğinde her zaman kullandığı yer olan, Mühendis'in Yeşil Bölge'deki evine doğru yola çıktı. Ancak bu sefer araçlarının üzerinde ABD'ye ait drone vardı. İki araç, üç füze ile vuruldu. Mühendis ve beraberlerindeki beş kişi ile öldürüldü.

İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı: Kasım Süleymani kimdir?

HAVAALANI AJAN DOLU

Haberde, Süleymani'nin gideceği yerlerin her zaman gizli tutulduğu, önceden kimseye haber verilmediği, ziyaretlerin ani olduğu belirtildi.

İran'ın yabancı ülkelerdeki operasyonlarından sorumlu olan Süleymani'nin akıllı telefon da kullanmadığı ayrıca sürekli düşük profil ile halkın içinde yolculuk ettiği kaydedildi. Middle East Eye sitesine konuşanlar "Şam ve Bağdat havaalanları ABD ajanları ile dolu. Onlar bilgi vermiş olabilir" dedi.

Siteye konuşanlar ayrıca, Süleymani'nin Suriye'nin başkenti Şam'da kimseyle görüşmediği, direkt olarak karayoluyla Lübnan'a giderek Hizbullah lideri ile görüştüğünü, ardından da Şam'a dönerek uçakla Bağdat'a geçtiğini aktardı. Bu kişiler, "Süleymani'nin son 36 saati boyunca ABD tarafından adım adım izlendiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Süleymani'yi taşıyan tarifeli uçağın herhangi bir gerekçe olmadan iki saat rötar yaptığına da dikkat çekildi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, "İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.







HAMANEY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninin ilk durağı Tahran Üniversitesi oldu. Töreni yöneten İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani için en ağır şekilde intikam alınacağını yineledi. Hamaney, Süleymani ve diğer beş kişinin İran bayrağına sarılı tabutları yanında konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. Bu arada Ruhani,A BD Başkanı Donald Trump'ın İran'da 52 noktanın vurulacağı açıklamasına tepki gösterdi. ABD Deniz Kuvvetleri'nin 1988'de füzeyle düşürdüğü Iran Air uçağındaki 274 yolcu ve 16 mürettebata atıfta bulunan Ruhani, "52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. İran'ı tehdit etmeyin" ifadesini kullandı.

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MİLYONLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. İran Devlet Televizyonu törene "milyonlarca" kişinin katıldığını bildirdi. Süleymani için ilk tören cumartesi günü öldürüldüğü Irak'ta düzenlenmişti. Bağdat'taki törenin ardından cenaze daha sonra Şiiler için en kutsal yerler kabul edilen Kerbela ve Necef'e götürüldü. Cenaze önceki gün İran'a getirildi. Süleymani için Tahran'ın yanı sıra Maşhad ve Kum kentlerinde de tören düzenlenmesi ve bugün de memleketi Kerman'da toprağa verilmesi planlanıyor.