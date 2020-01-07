Konya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında, yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

