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haberi: ABD'nin Al-Esad ve 'deki üslerini füzelerle vurdu! Trump'tan ilk açıklama geldi...

İranlı general 'nin öldürülmesinden sonra intikam yeminleri eden Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletlerine ait iki üsse füze saldırısı düzenledi! Saldırı Irak'taki ABD askerlerinin olduğu üslere yapıldı. Bölgeden haberleri peş peşe geliyor! ABD Başkanı olaydan sonra Twitter'dan açıklama yaparken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici bir karşılık verileceğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan son dakika açıklamasında ise füzelerin İran'dan fırlatıldığı Al-Esad ve 'de yer alan ABD personelinin hedef alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 07:05
Son dakika haberi: İran ABD'nin Al-Esad ve Erbil'deki üslerini füzelerle vurdu! Trump'tan ilk açıklama geldi...

Sabah saatlerinde uluslararası ajanslar tarafından geçilen haberine göre , ABD'nin iki üssünü füzelerle vurdu! Geçtiğimiz günlerde 'nin öldürülmesinden sonra Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşan , Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra yine Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Trump, hasar tespitinin sürdüğünü yarın sabah açıklama yapacağını ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ise bir tehdit mesajı daha geldi!...

SALDIRILARIN HEMEN ARDINDAN HELİKOPTERLER...

İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Anbar'daki Ayn el-Esad hava üssünde saldırıların hemen ardından helikopterler üs çevresinde uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılarda can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika haberi: İran ABD'nin Al-Esad ve Erbil'deki üslerini füzelerle vurdu! Trump'tan ilk açıklama geldi...
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