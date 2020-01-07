Son dakika: İran'da yolcu uçağı düştü

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İran'da Ukrayna Havayolları'na air bir yolcu uçağı teknik nedenle düştü. Tahran'dan kalkan uçağın içinde 180 yolcu bulunuyor. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz gelmedi.Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptı.İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran'a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.