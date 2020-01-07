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Son dakika: 'da düştü

'da son dakika gelen bilgilere göre Havayollarına ait Boeing 737 tipi kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştü. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz yok. Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkan uçağın içinde 180 kişi vardı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 06:37 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 07:06
Son dakika: İran'da yolcu uçağı düştü
İran'da Ukrayna Havayolları'na air bir yolcu uçağı teknik nedenle düştü. Tahran'dan kalkan uçağın içinde 180 yolcu bulunuyor. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz gelmedi.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptı.

İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran'a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Son dakika: İran'da yolcu uçağı düştü
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