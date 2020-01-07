YPG ve DEAŞ’tan kirli ittifak

PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Haseke'deki El Hol kampında tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla anlaştığı ortaya çıktı, Buna göre anlaşmayı kabul eden DEAŞ mensupları, üç ay süreyle eğitime tabi tutulacak, eğitimi bitirmeyi müteakip üç yıl süreyle SDG bünyesinde faaliyet gösterecek. SDG saflarına katılmayı kabul eden DEAŞ'lıların ailelerinin eğitim süresince kampta tutulup daha sonra serbest bırakılacakları bilgisi alındı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe!

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Şırnak/Silopi'de 29 Aralık 2019 tarihinde teslim olan dört teröristin ifadelerinde bu hususları belirttikleri, ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin El Hol Kampı'nda bulunan ağırlıklı olarak Suriye/ Cezire bölgesinden olan DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişinin yüklü miktarda para karşılığı serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/ YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.



RAKKA'DA 27 SİVİL KATLEDİLDİ

Suriye'nin orta kesimlerindeki Rakka ilinde çobanlık yapan 27 sivil, katledildi. Yerel kaynaklar, katliamın Rakka'nın güneyinde bulunan Madan ve Sapha ilçelerindeki meralık alanda çobanlık yapan 27 kişinin bıçak ve ateşli silahlarla öldürüldüğünü, 10'dan fazla kişiden ise haber alınamadığını söyledi.



İHH İnsani Yardım Vakfı, Şam rejiminin saldırılarından kaçanlar için çadırlar kurmaya başladı...