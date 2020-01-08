ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani kimdir ve görevi neydi? Kasım Süleymani nasıl ve neden öldürüldü?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu. Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar ile Suriye İç Savaşı'nda da sık sık görüntülenen İranlı General, yurt dışı operasyonlar konusunda tam yetkiliydi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR, NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'ın ABD üslerine düzenlediği balistik füzeli saldırının ardından Kasım Süleymani'nin hayatı ve cenazesi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir, kaç yaşında ve nasıl, neden öldürüldü?

İşte, cenazesi ve merak edilen tüm detaylar...