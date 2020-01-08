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ABD saldırısında öldürülen İranlı General kimdir ve görevi neydi? Kasım Süleymani nasıl ve neden öldürüldü?

ABD'nin düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General , hiç şüphesiz son günlerin en çok araştırılan kişileri arasında ilk sırada yer alıyor. İran adına Orta Doğu'da gerçekleştirdiği faaliyetler ile tanınan Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı olan Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu. Bu bağlamda, Kasım Süleymani'nin ABD suikastı ile hayatını kaybetmesi bölgede gerilimin en üst seviyeye yükselmesine neden oldu. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir, neden ve nasıl öldürüldü? Haberimizden Kasım Süleymani'nin hayatı, cenazesi ve askeri kariyeri hakkında merak edilen bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 12:40
ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani kimdir ve görevi neydi? Kasım Süleymani nasıl ve neden öldürüldü?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı 'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu. Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar ile Suriye İç Savaşı'nda da sık sık görüntülenen İranlı General, yurt dışı operasyonlar konusunda tam yetkiliydi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR, NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'ın ABD üslerine düzenlediği balistik füzeli saldırının ardından Kasım Süleymani'nin hayatı ve cenazesi hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, İranlı General Kasım Süleymani kimdir, kaç yaşında ve nasıl, neden öldürüldü?
İşte, cenazesi ve merak edilen tüm detaylar...

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ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani kimdir ve görevi neydi? Kasım Süleymani nasıl ve neden öldürüldü?
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