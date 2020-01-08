Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı

'li yetkili, 'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı

Amerikalı yetkili, 'ın 'nin 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 10:04
ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı

Amerikalı yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini vurgulayarak, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırının ardından hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler, Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN "80 ABD ASKERİ ÖLDÜ" DEMİŞTİ

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını kaydetmişti.

SON DAKİKA - İran'ın ABD üslerine yaptığı füze saldırılarında 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi! Dünya o görüntüleri konuşuyor...

Birçok isim görevden alındı... Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN