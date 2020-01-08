Ayn el Esad nerede? İran nerede? İran’ın hedef aldığı Ayn el Esad’ın haritadaki konumu!

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerilim gündemin ana maddesi oldu. İran, ABD'nin askeri üssüne füze saldırısı yaptı. 2 üssün isabet alındığı saldırıda Erbil ve Ayn el Esad üsleri vuruldu. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında "Ayn el Esad nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Ayrıca İran'ın coğrafi konumu ve bulunduğu bölgeyi araştıranlar da giderek artıyor. Gündemin en önemli konusu haline gelen İran'ın hedef aldığı Ayn el Esad'ın haritadaki konumu!

İşte ayrıntılar...