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? nerede? İran’ın hedef aldığı Ayn el Esad’ın haritadaki konumu!

'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Ayn el Esad üslerine saldırı yapması gündemin ana maddesi oldu. ABD askeri üssünün bulunduğu Ayn el Esad'ı vuran İran'ın nerede olduğu merak edilirken aynı zamanda bu bölgede vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haritadaki konumu, bulunduğu bölge, neden vurulduğu gibi pek çok sorunun yanıtını arayanlar gündemi yakından takip etmek ve en doğru bilgileri öğrenmek istiyorlar. İran'ın attığı füzeler sonucu sadece bu bölgeler değil Erbil'de saldırıya maruz kalmış durumda. ABD Savunma Bakanlığı en az iki noktanın hedef alındığını doğrularken merak edilen bölge ? , coğrafi konumu nasıl?

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:54
Ayn el Esad nerede? İran nerede? İran’ın hedef aldığı Ayn el Esad’ın haritadaki konumu!

Amerika Birleşik Devletleri ve arasında yaşanan gerilim gündemin ana maddesi oldu. İran, ABD'nin askeri üssüne füze saldırısı yaptı. 2 üssün isabet alındığı saldırıda ve Ayn el Esad üsleri vuruldu. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyorlar. Ayrıca İran'ın coğrafi konumu ve bulunduğu bölgeyi araştıranlar da giderek artıyor. Gündemin en önemli konusu haline gelen İran'ın hedef aldığı Ayn el Esad'ın haritadaki konumu!

İşte ayrıntılar...

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Ayn el Esad nerede? İran nerede? İran’ın hedef aldığı Ayn el Esad’ın haritadaki konumu!
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