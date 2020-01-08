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Son dakika: Bakan yarın 'a gidiyor

Son dakika gelen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt yarın günübirlik 'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun bölgede gerginliğin azaltılması için görüşmeler yapacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 11:39
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor

UKRAYNALI MEVKİDAŞI PRYSTAİKO'YA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile telefonda görüşerek İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko ile telefonda görüştü.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor
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