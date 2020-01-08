Balistik Füze nedir? Balistik Füze menzili ne kadar, özellikleri nelerdir?

İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle düzenlemesinin ardından vatandaşlar terim hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Buna göre '' Balistik Füze nedir, menzili ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Basında uzun süredir konuşulan füzenin en büyük etkisi ise ölümcül olmasıdır. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Peki Balistik Füze nedir? Balistik Füze menzilleri nelerdir?

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Son zamanlarda sıkça konuşulan Balistik Füze'nin anlamı, türleri ve menzili hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

BALİSTİK FÜZE MENZİLİ NEDİR?

Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan sistemdir

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan sistemdir.

Slbm Submarine-launched ballistic missile - Denizaltından atılan balistik füze

BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balistik füzeleri özel yapan şeyler; dik veya dike yakın açıyla fırlatılmasıyla atmosfer tabakalarını geçerek troposfer aşması ve dışına çıkması suretiyle neredeyse uzayda hareket etmeleri ve yer çekimi etkisini azaltarak hedefe yaklaştığında troposferde yüksek hıza geçip hedefe dalış yapmasıdır. Bu hız 7km/sn olarak belirtilmekte olup hedef için böyle bir füzeyi tespit edip durdurmak bir hayli zordur. Tabi ki bu kısımda yaşanan gelişmeler doğrultusunda elbette anti balistik füze sistemlerinde ilerlemeler olmaktadır.