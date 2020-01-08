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Cenazede izdiham 56 ölü

ABD’nin suikastı sonucu ölen Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetti. Trajedi nedeniyle ertelenen defin işlemi, akşam saatlerinde gerçekleşti

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Cenazede izdiham 56 ölü
ABD'nin geçtiğimiz cuma günü drone saldırısı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürdüğü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin defni sırasında büyük bir trajedi yaşandı. Önceki gün Tahran'da düzenlenen törenin ardından Süleymani'nin cenazesi dün memleketi Kirman'a getirildi. Ancak aşırı kalabalık nedeniyle izdiham meydana geldi. Yaşanan trajedide 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi. Ancak kalabalığın dağılmasıyla defin işlemi tekrar başladı ve Süleymani saat 20:00 sularında toprağa verildi. Mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyenlerin yüksek yerlere çıkması nedeniyle ölü sayısının arttığı ifade ediliyor.

İNTİKAM BAYRAĞI
Cenaze törenine katılan onbinler, matemi simgeleyen siyahları giydi ve Şii geleneğinde 'dökülen kanın intikamını alma isteği' anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı.

ABD, ZARİF'E VİZE VERMEDİ
ABD yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğunu belirten Zarif, ancak başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

ABD ORDUSUNU 'TERÖRİST' İLAN ETTİLER
İRAN Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi. İran meclisi ayrıca Kudüs Gücü'ne 200 milyon euro ek bütçe ayırma kararı aldı.

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Cenazede izdiham 56 ölü
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