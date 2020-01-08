Cenazede izdiham 56 ölü

TERÖRİST'

ABD'nin geçtiğimiz cuma günü drone saldırısı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürdüğü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin defni sırasında büyük bir trajedi yaşandı. Önceki gün Tahran'da düzenlenen törenin ardından Süleymani'nin cenazesi dün memleketi Kirman'a getirildi. Ancak aşırı kalabalık nedeniyle izdiham meydana geldi. Yaşanan trajedide 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi. Ancak kalabalığın dağılmasıyla defin işlemi tekrar başladı ve Süleymani saat 20:00 sularında toprağa verildi. Mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyenlerin yüksek yerlere çıkması nedeniyle ölü sayısının arttığı ifade ediliyor.Cenaze törenine katılan onbinler, matemi simgeleyen siyahları giydi ve Şii geleneğinde 'dökülen kanın intikamını alma isteği' anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı.ABD yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğunu belirten Zarif, ancak başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.İRAN Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi. İran meclisi ayrıca Kudüs Gücü'ne 200 milyon euro ek bütçe ayırma kararı aldı.