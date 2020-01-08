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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Havayolları'na ait ’da düşen uçakta ölenler için taziyelerini iletti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 11:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile telefonda görüşerek İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko ile telefonda görüştü.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü
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