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’ya 46 milyon dolar ölüm cezası

İsveçli mobilya devi , ABD'de iki yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açan şifonyer nedeniyle aileye 46 milyon dolar (275 milyon lira) ödemeyi kabul etti. 2 yaşındaki (2), Mayıs 2017'de IKEA tarafından üretilen şifonyerin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Rekor tazminat üzerine şirket sözcüsü, "Hiçbir anlaşma, aile ve dahli olanlar açısından bizi buraya taşıyan trajik olayları düzeltemez, bu davanın anlaşmaya varması konusunda memnunuz" dedi.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 10:06

ABD'nin California eyaletinde 2017 yılında yaşanan kazada 2 yaşındaki Jozef Dudek, IKEA'nın ürettiği bir şifonyerin altında kalarak öldü. Kazanın ardından anne Joleen ve baba Craig Dudek, Philadelphia'da dava açtı. Dudek ailesi, 32 kiloluk Malm modeli şifonyerin devrilerek çocukların yaralanması ya da ölümüne yol açtığı bilindiği halde şirketin duvara monte edilmesi konusunda bir uyarıda bulunmadığını, dolayısıyla bir ihmalin söz konusu olduğunu savundu.

IKEA’ya 46 milyon dolar ölüm cezası

TOPLAMA KARARI ALINMIŞTI

IKEA, 2016 yılında da çocukları şifonyer altında kalıp ölen üç aileyle 50 milyon dolarlık uzlaşmaya gitmişti. Şirket 2016 yılında Malm tipi şifonyerleri, önce duvara sabitlemek için bedava teçhizat dağıtmış, sonra da bu şifonyerleri toplama yoluna gitmişti. Ancak aile kendilerine bu yönde bir uyarı gelmediğini belirtti. Dudek Ailesi ile uzlaşma yoluna giden IKEA, 46 milyon dolar (275 milyon TL) tazminat ödeyecek.

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IKEA’ya 46 milyon dolar ölüm cezası
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