İnsanlık İdlib'de çamura gömüldü

İdlib'de Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son dört günde Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinden 31 bin sivil daha göç etti. Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 359 bin 471'e bine ulaştı.



BİR YILDA 1 MİLYON 300 SİVİL

Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil, can verdi.







PUTİN, ŞAM'A GİTTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Esad ile görüştüğü bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Suriye'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirtti. Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esad karşıladı" dedi. Heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esad'la görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca "Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi" dedi.



SOĞUK VE AÇLIK KARŞISINDA ÇARESİZLER

İdlib'in Türkiye sınırındaki Sarmada ilçesi, evsiz kalan ailelere kucak açarken, buraya sığınan aileler, yağmur ve soğuğa dayanıksız çadırlarda zor günler geçiriyor. Maarratünnumanlı anneanne Um Hüseyin, sığındıkları kampın çamur deryası haline geldiğini belirterek, "Geceleri soğuktan uyuyamıyoruz. Beraberimizde getirdiğimiz eşyaları kırıp, yaktık. Saman dolu poşetleri yırtıp içindekilerini yakarak ısınmaya çalıştık" derken, Aynı bölgedeki sığınmacı kampına yerleşen annelerden Himde el Abdullah, "Bundan kötü durum nasıl olacak? Yağmur yağınca çadırlarımız su sızdırıyor. Çadırları su basıyor. Geceleri soğuktan titriyoruz" diye isyan etti.

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