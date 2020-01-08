İntikam için 13 senaryo

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İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin 13 senaryo üzerinde durduğunu söyledi. Şemhani, "En alt düzeydeki senaryo dahi tatbik edilse, Amerikalılar için tarihi bir kabus olur" dedi. Söz konusu senaryoların içeriği hakkında bilgi vermeyen Şemhani, misillemenin bir saldırıyla sınırlı kalmayacağını ifade etti. Şemhani, "Bölgede 19 ABD üssü var. 11'i doğu ve batı sınırlarımıza yakın. Kuzey ve güneyimizdeki 8 üste alarm durumundalar. Buralardaki asker ve teçhizatları hakkında bilgimiz var" dedi.İRAN ile gerilimin tırmanması üzerine Pentagon'un, Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi. CNN'e konuşan bir ABD yetkilisi, uçağın tedbir amaçlı gönderileceğini ifade etti. Diego Garcia adası İran'ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Irak'tan çekilmeyeceklerini bildirdi.