Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklama: Sesli mesaj aldım

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran'ın dün geceki saldırılardan önce kendilerine sözlü olarak bilgi verdiğini açıkladı.

Açıklama yapan Irak Başbakanı Abdülmehdi, "Üslerde ordumuzdan kayıp yok. Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım. Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım. Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor. Şuan yaşananları yakından takip ediyor ve krizi yatıştırmak için gerekli görüşmeleri yapıyorum" dedi.





Irak Başbakanı, ABD üssüne yapılan İran saldırısından haberlerinin olduğunu ifade etti. Irak ordusundan yapılan açıklamada ise "Yarım saat içerisinde topraklarımıza 22 füze atıldı" ifadelerine yer verildi.

IRAK'IN SALDIRIDAN HABERİ VARDI

Irak ordusunun herhangi bir kayıp vermediğini aktaran Başbakan Abdülmehdi, "Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım. Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım. Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

"22 FÜZELİ SALDIRI"

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti" ifadesi kullanıldı.

IRAK GÜÇLERİNDEN ÖLÜ YOK

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.