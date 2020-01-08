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Genelkurmay Başkanı Bakıri: "'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz"

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:39
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti.

"ABD'NİN HER TÜRLÜ YENİ ADIMINA DAHA EZİCİ VE KESİN BİR KARŞILIK VERECEĞİZ."

Bakıri, İran tarafından Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran silahlı kuvvetlerinin gücünün küçük bir göstergesi olduğunu belirterek, "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici ve kesin bir karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

SON DAKİKA - İran'ın ABD üslerine yaptığı füze saldırılarında 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi! Dünya o görüntüleri konuşuyor...

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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "ABD'nin her türlü yeni adımına daha ezici bir karşılık vereceğiz"
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