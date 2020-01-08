İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile görüştü

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, darbeci Hafter'in bugün öğleden sonra Roma'ya gelerek başbakanlık sarayı Chigi'de Conte ile görüştüğü bildirildi.

Haberlerde, Conte ile Hafter'in görüşmesinin birkaç saat sürdüğü belirtildi ancak içeriğe dair İtalyan başbakanlığından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

SERRAC, ROMA'YA GİTMEDİ

Öte yandan, İtalyan basınında çıkan, 'Brüksel'de temaslarda bulunan Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da akşam saatlerinde Roma'ya geleceğine' ilişkin haberler, Trablus'tan yalanlandı.

Libya'da yerel bir televizyona konuşan UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bugün Brüksel'i ziyaret eden Serrac'ın başkent Trablus'a dönüş yolunda olduğunu söyledi.

Bakan Başağa, Libya'da herhangi bir ateşkesin ancak başkenti ele geçirmeye çalışan Halife Hafter güçlerinin, saldırı öncesindeki konumlarına çekilmesi halinde mümkün olduğunu ifade etti.

Başağa'nın açıklamasından kısa süre sonra Libya basını Serrac'ın başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na ulaştığını son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Libya'daki taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."