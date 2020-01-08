Libya'daki UMH: "Sirte'de 20 Hafter milisi öldürüldü"

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Sirte'de bulunan El Veşeke bölgesinde UMH birlikleriyle Hafter milisleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Bölgedeki hastane kaynaklarının 20 Hafter milisinin öldürüldüğünü bildirdiğini ifade eden Mecii, UMH güçlerinin, Hafter'e bağlı milislere ait çok sayıda ekipman ve mühimmat ele geçirdiğini kaydetti.

Libya'daki darbeci General Halife Hafter milisleri, Misrata'nın yaklaşık 200 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi pazartesi günü ele geçirmişti. UMH, kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.