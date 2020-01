BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü Fast Food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC), Japonya'da tavuklar için her yıl ilginç bir organizasyona imza atıyor. Ülkede hizmet veren şirketin, müşterilerini memnun etmek amacıyla öldürülen tavukların anısına her yıl farklı tapınaklarda tören düzenlediği ortaya çıktı. Ülkedeki KFC restoranlarında servis edilmek üzere her yıl öldürülen yaklaşık 22 milyon tavuk için düzenlenen törenler, şimdiye kadar gizli yapılıyordu.