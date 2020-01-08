Son dakika haberi: Avustralya’daki yangın ile ilgili korkutan endişe! Avustralya yangını daha da şiddetlenecek…

Avustralya'da aylardır süregelen orman yangınları milyonlarca dönüm araziyi kül etti. Tüm dünyanın gözü önünde Eylül ayından beri devam eden ve milyonlarca hayvanının ölümüne neden olan yangınlar ile ilgili ortaya atılan son dakika iddiaları ise adeta kan dondurdu. Geçtiğimiz gün yağmurların başlaması ile birlikte bölgede büyük bir sevinç olurken, yağan yağmurların yangını söndürmesi umut ediliyor. Hatırlanacağı üzere, Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, bunun daha başlangıç olduğunu ve yangının bir ay sonra daha büyük etki yaratacağını belirtmişti. Son olarak 'Yanan Gezegen' kitabının yazarı, Prof. Andrew Scott, orman yangınları ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN İLE İLGİLİ KORKUTAN İDDİA! AVUSTRALYA YANGINI DAHA DA ŞİDDETLENECEK

Avustralya'da aylardır süren yangın felaketi sürerken, 25 insan hayatını kaybetti. 480 milyondan fazla hayvanın öldüğü yangın faciası ile ilgili korkutan bir açıklama daha geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…