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haberi: ’daki ile ilgili korkutan endişe! Avustralya yangını daha da şiddetlenecek…

’da aylardır devam eden orman yangınları hakkında ortaya atılan iddiası korkuttu. Tüm dünyanın gözü önünde aylardır devam eden yangında 20 milyon dönümün üzerinde arazi kül olurken, milyonlarca hayvan ve onlarca insan hayatını kaybetti. Bir kıtanın yok oluşuna tanıklık ettiğimiz Avustralya yangınları ile ilgili ortaya atılan iddia ise korkuttu. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette evler boşaltılırken, şuana kadar 25 kişi hayatını kaybetti. 480 milyondan fazla hayvan ise orman yangını nedeniyle öldü. Son olarak geçtiğimiz gün başlayan yağmurlar bölgedeki ve dünyadaki vatandaşları sevindirirken, korkunç bir iddiayı da beraberinde getirdi. İşte Avustralya’daki ile ilgili korkutan o endişe…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 13:03
Son dakika haberi: Avustralya’daki yangın ile ilgili korkutan endişe! Avustralya yangını daha da şiddetlenecek…

'da aylardır süregelen orman yangınları milyonlarca dönüm araziyi kül etti. Tüm dünyanın gözü önünde Eylül ayından beri devam eden ve milyonlarca hayvanının ölümüne neden olan yangınlar ile ilgili ortaya atılan iddiaları ise adeta kan dondurdu. Geçtiğimiz gün yağmurların başlaması ile birlikte bölgede büyük bir sevinç olurken, yağan yağmurların yangını söndürmesi umut ediliyor. Hatırlanacağı üzere, Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, bunun daha başlangıç olduğunu ve yangının bir ay sonra daha büyük etki yaratacağını belirtmişti. Son olarak 'Yanan Gezegen' kitabının yazarı, Prof. Andrew Scott, orman yangınları ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN İLE İLGİLİ KORKUTAN İDDİA! AVUSTRALYA YANGINI DAHA DA ŞİDDETLENECEK

Avustralya'da aylardır süren felaketi sürerken, 25 insan hayatını kaybetti. 480 milyondan fazla hayvanın öldüğü yangın faciası ile ilgili korkutan bir açıklama daha geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika haberi: Avustralya’daki yangın ile ilgili korkutan endişe! Avustralya yangını daha da şiddetlenecek…
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