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Son dakika haberi: ve arasında neler oluyor? İran’dan ’ye Kasım Süleymani misillemesi!

İranlı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde ’nin düzenlediği operasyonla öldürülmüştü. Süleymani’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim en üst seviyeye çıktı. Bu sabah saatlerinde Devlet Televizyonundan gelen son dakika açıklamasına göre, ABD'nin Irak'taki üslerine balistik füze saldırısı yapıldı. İddiaya göre bu saldırı sonucunda 80 ABD askerinin öldüğü belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, İran ve arasında neler oluyor? İşte tüm detaylar

Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:04
Son dakika haberi: İran ve Amerika arasında neler oluyor? İran’dan ABD’ye Kasım Süleymani misillemesi!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Devlet Televizyonunun açıkladığı bilgilere göre gece saatlerinde 'nin Irak'taki üslerine balistik füze saldırısı yapıldı. 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edilen saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Trump '' "Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füzeler fırlatıldı. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda dünyanın en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz.'' dedi.

İRAN VE AMERİKA ARASINDA NELER OLUYOR?

Saldırı nedeniyle bölgede sıcak saatler yaşanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ise bir tehdit mesajı daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise ABD'nin yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceği belirtildi.

İşte tüm detaylar;

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Son dakika haberi: İran ve Amerika arasında neler oluyor? İran’dan ABD’ye Kasım Süleymani misillemesi!
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