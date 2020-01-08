Son dakika haberi: İran ve Amerika arasında neler oluyor? İran’dan ABD’ye Kasım Süleymani misillemesi!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. İran Devlet Televizyonunun açıkladığı bilgilere göre gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki üslerine balistik füze saldırısı yapıldı. 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edilen saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Trump '' "Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füzeler fırlatıldı. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda dünyanın en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz.'' dedi.

İRAN VE AMERİKA ARASINDA NELER OLUYOR?

Saldırı nedeniyle bölgede sıcak saatler yaşanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ise bir tehdit mesajı daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise ABD'nin yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici karşılık verileceği belirtildi.

İşte tüm detaylar;