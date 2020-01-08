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Son dakika haberi: 'ın üslerine balistik füzelerle saldırı görüntüleri yayınlandı! ABD İran gerilimi artıyor, dünya teyakkuzda!

Bu sabah saatlerinde dünya ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan flaş habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ta bulunan üslerini balistik füzelerle vurdu. Bilindiği gibi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından gerilim en üst seviyeye yükselmiş; her iki taraftan da peş peşe sert açıklamalar gelmişti. Balistik füze saldırısının ardından ABD Başkanı Trump Twitter'dan açıklama yaparken 'her şey yolunda' mesajı verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da bir açıklama yapılarak olası bir saldırıya karşı çok daha sert ve ezici bir karşılık verileceği vurgulandı. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gerçekleşen bu saldırı, dünyayı adeta teyakkuza geçirirken füze saldırısına ilişkin ilk görüntüler de yayınlandı. İran Devlet Televizyonu, saldırılarda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD'li yetkililer ise bu yalanlandı. Hamaney, bölgedeki tarihin değiştiğini vurgularken Ruhani de İran'ın ABD'nin bacağını keserek yanıt verdiğini ifade etti. Peki, ABD İran geriliminde son durum ne? İşte, son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 16:01
Son dakika haberi: İran'ın ABD üslerine balistik füzelerle saldırı görüntüleri yayınlandı! ABD İran gerilimi artıyor, dünya teyakkuzda!

ünya ajansları tarafından sabah saatlerinde son dakika kodu ile duyurulan flaş habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu, 'nin Irak'ta bulunan iki üssünü 15 adet balistik füze saldırısı ile hedef aldı. Bilindiği üzere, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından bölgede gerilim en üst düzeye yükselmiş ve her iki taraftan da peş peşe çok sert açıklamalar yapılmıştı. İran, Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını vurgularken ABD ise olası saldırılara karşı cevap verileceğini belirtmişti. İran, dün gece, Kasım Süleymani'nin Amerikan saldırısında öldürüldüğü saatte Irak'ta bulunan iki tane ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. İlk açıklama Başkan Donald Trump tarafından Twitter üzerinden yapılırken can kaybı ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Trump ayrıca, sabah saatlerinde bir açıklama yapacağını da ifade etti. İranlı yetkililer ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da açıklamalar art arda geldi.

FÜZE SALDIRISINDA DİKKAT ÇEKEN 'SAAT' DETAYI

Füze saldırısına ilişkin dikkat çeken detaylardan birisi de, saldırının gerçekleştiği saat olarak öne çıktı. İran, Süleymani'nin öldürüldüğü saatte ABD üslerini onlarca füze ile hedef aldı.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırmasının ardından Trump ve Zarif Twitter'da böyle atıştı!

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: 80 ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın ABD üslerini balistik füzeler ile vurmasının ardından ilk görüntüler de yayınlanırken ülkenin devlet televizyonu tarafından 80 ABD askerinin öldüğü açıklandı. Amerikalı yetkililerden buna ilişkin yanıt gelirken füze saldırısında hiçbir Amerikan askerinin ölmediği belirtildi.

HAMANEY VE RUHANİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Dünyanın yakından takip ettiği olaya ilişkin ilk açıklamalar da İran tarafından yapıldı. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Hamaney, bu saldırının bölgedeki tarihi değiştirdiğini vurgularken; Hasan Ruhani ise Süleymani'nin öldürülmesine karşın ABD'nin bacağını keserek yanıt verdiklerini ifade etti.

İşte, ABD İran gerilimi hakkındaki son dakika haberleri ve o görüntüler;

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Son dakika haberi: İran'ın ABD üslerine balistik füzelerle saldırı görüntüleri yayınlandı! ABD İran gerilimi artıyor, dünya teyakkuzda!
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