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Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56’ya yükseldi

'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölenlerin sayısının 56’ya yükseldiği belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 10:56
Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56’ya yükseldi

İran'ın Kirman şehrinde dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde izdiham meydana gelmişti. İran'ın Acil Servis Kurumu Başkanı Pirhüseyin Kolivand tarafından yapılan açıklamada, yaşanan izdihamda ölenlerin sayısının 50'den 56 yükseldiği belirtildi. İzdihamda yaralanan en az 213 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad ve Erbil'deki hava üslerine füze saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer saldırının ABD operasyonunda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamı için yapıldığını ifade ederek, ABD'nin karşılık vermesi halinde topyekun savaşın başlayabileceği uyarısında bulunmuştu. Süleymani'nin cenazesinin İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından defnedildiği açıklandı.

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Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56’ya yükseldi
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