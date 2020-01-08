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Son Dakika: hava sahasındaki uçuşları durdurdu

Son Dakika Haberi: Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukraynalı havayolu şirketlerinin hava sahası üzerindeki uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 14:41
Son Dakika: Ukrayna İran hava sahasındaki uçuşları durdurdu

Aleksey Gonçaruk, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Gonçaruk, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Uçağın düşmesine dair incelemelerde Ukraynalı uzmanların da yer alması gerektiğini belirten Gonçaruk, "İranlı yetkililerle bu konuyu görüşüyoruz. Ukraynalı uzmanların da soruşturmada yer almasına dair bir engel olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Uçağın neden düştüğüne dair "resmi sebeplerin" kısa sürede netleşmesini umduklarına işaret eden Gonçaruk, "Bu trajediye neyin sebep olduğunu öğrenene kadar, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını 9 Ocak itibarıyla durdurma kararı aldık." diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.

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Son Dakika: Ukrayna İran hava sahasındaki uçuşları durdurdu
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