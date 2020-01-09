Avustralya’nın dumanı Brezilya’ya ulaştı

Avustralya'da eylül ayından bu yana
kontrol altına alınamayan
yangınların dumanlarının
Brezilya'ya ulaştığı
bildirildi. Brezilya
Ulusal Uzay Araştırmaları
Enstitüsü'ne bağlı
Uzaktan Algılama
Birimi, Twitter'dan
Avustralya'daki dumanların
Brezilya'nın güneyindeki
Rio Grande do Sul
eyaletine ulaştığını gösteren
uydu görüntüleri
paylaştı. Dumanların 12
bin kilometre katederek
Güney Amerika'ya ulaştığı,
bu durumdan kıtadaki
canlı yaşamının olumsuz
etkilemesinin beklenmediği
kaydedildi. Şili meteoroloji
servisi de pazartesi
günü dumanların Şili ve
Arjantin'den de görülebildiğini
açıklamıştı.