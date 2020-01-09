Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Avustralya’nın dumanı Brezilya’ya ulaştı

’nın dumanı ’ya ulaştı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Avustralya’nın dumanı Brezilya’ya ulaştı
Avustralya'da eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınların dumanlarının Brezilya'ya ulaştığı bildirildi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Twitter'dan Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını gösteren uydu görüntüleri paylaştı. Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi. Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya’nın dumanı Brezilya’ya ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN