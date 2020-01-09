Avustralya’nın dumanı Brezilya’ya ulaştı

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Avustralya'da eylül ayından bu yanakontrol altına alınamayanyangınların dumanlarınınBrezilya'ya ulaştığıbildirildi. BrezilyaUlusal Uzay AraştırmalarıEnstitüsü'ne bağlıUzaktan AlgılamaBirimi, Twitter'danAvustralya'daki dumanlarınBrezilya'nın güneyindekiRio Grande do Suleyaletine ulaştığını gösterenuydu görüntüleripaylaştı. Dumanların 12bin kilometre katederekGüney Amerika'ya ulaştığı,bu durumdan kıtadakicanlı yaşamının olumsuzetkilemesinin beklenmediğikaydedildi. Şili meteorolojiservisi de pazartesigünü dumanların Şili veArjantin'den de görülebildiğiniaçıklamıştı.