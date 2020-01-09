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Son dakika haberi:Bakan Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt , resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı, "Bu ziyaretle vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir, bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız. Biz, Irak'ın yabancı güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 16:34
Son dakika haberi:Bakan Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama!

İran'ın ABD üslerine füze fırlattığı Irak'ı bir gün sonra ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed Ali el Hekim'le görüştükten sonra gazetecilerin karşısına geçti.

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Başkent Bağdat'taki ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi evimizde hissettiren kardeşim Muhammet Ali el Hekim'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu ziyaretle vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir, bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız. General Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el Mühendis ve beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınması, daha sonra İran'ın ABD üslerine füze saldırısı bölgede çok ciddi gerginliğe yol açtı.

Biz, Irak'ın yabancı güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması gerekiyor, bu elzemdir.

IRAK'IN İSTİKRARI VE BARIŞI BİZİM ÇOK ÖNEMLİ."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün daha önce Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından söz konusu iki buluşmaya ilişkin mesajlar paylaşmıştı: "Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik. Irak'ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yle görüşmemizde, zorlu bir dönemden geçen kardeş Irak halkıyla dayanışmamızın ve Irak'a desteğimizin devam edeceğini belirttik. Irak'ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık."

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Son dakika haberi:Bakan Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı ile ortak açıklama!
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