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Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli

Birleşmiş Milletler () Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:28
BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerginliğe dair yaptığı konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere açıklama yaptı.

Dujarric, yaptığı açıklamada Irak'ın birlik ve egemenliğini desteklediklerini ve Irak'ın diğer ülkeler arasında yaşanan gerginliğin bedelini ödememesinin önemli olduğunu belirterek, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından kaçındıklarını ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli
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