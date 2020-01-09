BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin düzenlenen oturumda ABD ve İran arasındaki gerilimi görüştü.

Genel Sekreter Guterres, burada yaptığı konuşmada, ''yeni yılın yeni kargaşalarla'' başladığını dile getirerek, Basra Körfezi başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin "tehlikeli seviyelere" ulaştığına dikkati çekti.

Guterres, "Savaş asla kaçınılmaz değil. Bir seçim meselesi ve çoğu zaman da yanlış hesapların ürünü. Barış da asla kaçınılmaz değil ama sıkı bir çalışmanın ürünü ve hiçbir zaman hafife alınmamalı. Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor ve bu yüzden bizi bir arada tutan ilkelere, BM Şartı'na geri dönmeliyiz." diye konuştu.

Nelson Mandela'nın kurucusu olduğu Nobel ödüllü ve deneyimli siyasetçilerden oluşan Elders grubu (Akil İnsanlar) Başkanı Mary Robinson da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle vize verilmediği için BMGK'deki toplantıya katılamamasından oldukça üzüntü duyduğunu söyledi.

Robinson, özellikle bu tür durumlarda tüm tarafların sesinin duyulması gerektiğini dile getirdi.

- ZARİF'E VİZE VERİLMEDİ

ABD yönetimi, BMGK toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermeyi reddetmişti.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'ın füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.