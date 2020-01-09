Çöpleri yakıp yağmur suyunu içiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Surıye'deki Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan Suriyeli ailelerin hayatta kalma mücadelisi sürüyor. Bombalardan kaçarak tarla ve bahçelere kurulan çadırlara yerleşen birçok Suriyeli, temel ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşamıyor. Hava şartlarının yaşamı daha da zorlaştırdığı 90 çadırlık Yavru Fida Kampı, dramın yaşandığı yerlerden sadece birisi. Derme-çatma çadır kuran aileler, yakacak ihtiyacını çöplerden, su ihtiyacını ise yağmur suyuyla karşılıyor.