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Darbeci Hafter çağrısını reddetti

’nın doğusundaki darbeci lider , çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 22:40
Darbeci Hafter ateşkes çağrısını reddetti

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söyledi.

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'yi zikretmeksizin "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." dedi.

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Darbeci Hafter ateşkes çağrısını reddetti
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