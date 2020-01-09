Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okula Hafter güçleri tarafından cumartesi akşamı düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı.
Öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada düzenlenen saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırıda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.
Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler
Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'yla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.