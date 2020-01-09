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'in saldırısından yeni görüntüler

'nın başkenti Trablus'taki bir , Hafter unsurlarına ait 'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. 'in saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 11:22
Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okula Hafter güçleri tarafından cumartesi akşamı düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı.

Öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada düzenlenen saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırıda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA'yla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Darbeci Hafter, 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

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Darbeci Hafter'in askeri okula saldırısından yeni görüntüler
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